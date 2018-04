Maltrattamenti animali Solofra: liberate le volpi|VIDEO Erano tenute con altri 59 animali in un fondo di Solofra poi sequestrato.

di AnFan

Liberate le due volpi ritrovate, con altri 59 animali, in un fondo privato di Solofra. I carabinieri avevano evidenziato che molte delle specie protette erano tenute in condizioni igieniche pessime. Nel corso della stessa ispezione erano poi stati evidenziati alcuni presunti abusi edilizi: così era scattata la denuncia per cinque persone. Oggi i due animali sono finalmente tornati in libertà. (Clicca sulla foto di copertina e guarda il video)