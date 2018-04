Minaccia di bruciare la Chiesa: armato di coltelli e ascia Aiello. Per lui è scattata la denuncia. Provvidenziale l'intervento dei carabinieri del posto.

di Andrea Fantucchio

Minacciava di bruciare il portone della chiesa. In mano aveva due coltelli con i quali si è procurato qualche lieve ferita al collo. Questa la scena che si è parata di fronte ai carabinieri della stazione di Aiello del Sabato. Erano stati allertati dai residenti preoccupati dalle urla del 55enne. Secondo la ricostruzione dei militari l'indagato avrebbe minacciato di bruciare lo storico ingresso della Chiesa di San Rocco in via Garibaldi. I militari hanno faticato non poco per tranquillizzarlo. Poi è scattato il sequestro: oltre ai coltelli sono state requesite due bottiglie di alcol, un'ascia e un accendino. Dopo la denuncia il sospettato è stato affidato alle cure del personale medico. Si tratta di un soggetto di Cesinali già noto per episodi simili. In passato aveva tentato di danneggiare i vetri del municipio del Comune di residenza.