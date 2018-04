Auto bruciate a Cervinara: due condanne e un rinvio a giudizio Una condanna a 8 mesi e un patteggiamento a sei, entrambi con pena sospesa.

di Andrea Fantucchio

Un condanna a otto mesi e un patteggiamento a sei, entrambi con pena sospesa, e un rinvio a giudizio. La decisione del gup, Vincenzo Landolfi, per i tre uomini accusati di danneggiamento al seguito di incendio di due auto.

E' stato così rinviato a giudizio – il processo inizierà il 24 maggio – G.D.M., 31enne di San Martino Valle Caudina, difeso dall'avvocato Valeria Verrusio

Il gup ha poi accolto il patteggiamento a sei mesi, con pena sospesa proposto dalla difesa del 25enne C.R., 26enne di Cervinara, rappresentato dall'avvocato Claudio Frongillo che aveva chiesto in via subordinata proprio la concessione della pena sospesa.

Ha scelto l'abbreviato ed è stato condannato a otto mesi, con pena sospesa, il 20enne di Cervinara, E.I.R., rappresentato dall'avvocato Mario Covelli

L'udienza di questa mattina è scaturita da due episodi.

Secondo la ricostruzione dell'accusa, affidata al pm Cecilia Annecchini, i tre imputato, il 25 febbraio, avrebbero incendiato con l'utilizzo di benzina una Ford Fiesta parcheggiata in via San Rocco a Cervinara.

Un secondo episodio simile, ai danni di una Suzuki Vitara, sarebbe poi avvenuto sempre a Cervinara, in via Cosma, circa un mese dopo. Per gli inquirenti gli autori dell'incendio sarebbero stati G.D.M. e E.I.R.