Con la droga in stazione: arrestato 22enne di Sirignano L’operazione è stata firmata dai carabinieri di Baiano.

di Andrea Fantucchio

Hashish, marijuana e un bilancino di precisione sequestrati: è stato arrestato un 22enne di Sirignano con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è stato “firmata” ieri dai carabinieri della compagnia di Baiano, agli ordini del comandante Gianluca Candura. Il soggetto era già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno fermato l’indagato alla stazione ferroviaria di Baiano. Sono stati sequestrati due panetti di hashish, che il giovane portava addosso, nascosti nei pantaloni. E’ seguita una perquisizione domiciliare: in casa sono stati rinvenuti marijuana e bilancino. Così sono scattate le manette ai polsi del 22enne. Questa mattina è comparso di fronte al giudice, Francesca Spella, per essere giudicato per direttissima. Sarà proprio il magistrato a doversi esprimere sulla convalida della misura cautelare.