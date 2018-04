Baiano: amplia un fabbricato senza permessi, denunciato I controlli

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Monteforte Irpino hanno accertato la realizzazione, in un fondo privato del comune di Baiano, di opere di ampliamento di un fabbricato, in assenza dei necessari permessi a costruire, realizzate con struttura portante in muratura e solaio in cemento.

Per il titolare dell’immobile è dunque scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Avellino.

Terminate le verifiche, sono stati interessati i competenti enti comunali per l’emissione di apposite ordinanze di abbattimento e ripristino dello stato dei luoghi.