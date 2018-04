Da Foggia in Irpinia per rubare binari: due arresti A finire in manette un 42enne e un 53enne. Denunciato un 17enne.

di Andrea Fantucchio

Arrestati mentre tentavano di rubare pezzi di binari. L’operazione è stata “firmata” dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Ariano Irpino. A finire in manette un 42enne e un 53enne di Foggia- per loro sono stati disposti i domiciliari-, fermati con un complice 17enne denunciato alla Procura per i minori.

Tutto è nato dalla segnalazione di alcuni cittadini che hanno raccontato di aver visto i tre indagati intenti a rubare i binari recentemente sostituiti, lungo la linea ferroviaria Foggia-Caserta nel territorio di Savignano Irpino. E’ così intervenuta una gazzella dei carabinieri. I militari hanno fermato i sospettati in flagranza di reato. Parcheggiato poco più in là un trattore, munito di sollevatore a carrello, con il quale gli investigatori presumono che i tre indagati dovessero portare via i binari. E’ seguita l’identificazione in caserma. Il 42enne e il 53enne erano già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio. Il 17enne è invece incensurato.