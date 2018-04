Misterioso raid in un'azienda agricola di Domicella E' accaduto la scorsa notte. Messi a soqquadro gli uffici.

di Andrea Fantucchio

Raid vandalico in un'azienda agricola di Domicella. La scorsa notte ignoti sono entrati all'interno della struttura e messo a soqquadro gli uffici. Questa mattina la scoperta del personale che ha dato l'allarme. Sull'episodio indagano i carabinieri di Baiano, agli ordini del tenente Gianluca Candura. Al momento, dall'inventario fatto, sembrerebbe non mancare nulla in azienda. Gli investigatori indagano in tutte le direzioni: presto saranno passate al setaccio le immagini del circuito di telecamere. Si cercano profili sospetti che potrebbero essere stati visti in zona. Poi saranno ascoltate alcune persone per capire se il gesto possa essere ricollegato a qualche specifico episodio.