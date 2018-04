Irpinia, violento incidente nella notte: muore un 18enne|VIDEO Un dramma che ha sconvolto la comunità di Sturno alla quale il giovane apparteneva.

di Andrea Fantucchio e Gianni Vigoroso

Stava tornando a casa su quella via che aveva già percorso decine di volte e che purtroppo un crudelissimo e insondabile fato aveva scelto come teatro della sua morte, spezzando quella giovanissima vita troppo presto.

Una distrazione potrebbe essere alla base dell’incidente che questa notte, poco dopo le 4.00, è costato la vita al 18enne di Sturno Thomas Famiglietti. Quando i soccorsi sono intervenuti in Contrada Crocevia, nel comune di residenza del ragazzo, hanno subito capito quanto la situazione fosse grave. La Citroen c3 era distrutta: una gabbia di lamiere accartocciate a due passi da una quercia contro la quale, stando a una prima ricostruzione, l’auto si è schiantata. ( A fine articolo le foto)

Una scena terribile quella che si è presentata agli occhi dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda. I caschi rossi hanno usato tutte le cautele necessarie, ma purtroppo il ragazzo non rispondeva ai soccorritori. Sono seguiti momenti di concitazione e di legittima speranza prima della tragica conferma. Il personale del 118 di Grottaminarda ha solo potuto constatare che il giovane fosse già morto. Un impatto troppo violento, probabilmente il 18enne è deceduto sul colpo.

A occuparsi dei rilievi i carabinieri della stazione locale affiancati dai colleghi della compagnia di Mirabella Eclano agli ordini del capitano Domenico Signa. Il corpo è stato poi affidato al medico legale per eseguire l'esame esterno del cadavere. In Procura come da prassi è stato aperto un fascicolo; ora toccherà al magistrato di turno decidere se disporre l’autopsia o invece liberare la salma così da consentire ai familiari di celebrare il funerale. Una notizia scioccante che ha gettato nello sconforto la comunità di residenza del giovane. Dove la famiglia del giovane era molto conosciuta. Il sindaco di Sturno ha subito manifestato la propria vicinanza ai parenti di Thomas. Dolore anche ad Ariano Irpino, città d'origine della madre dello sfortunato ragazzo. Una domenica tristissima e di dolore per tutta la Valle Ufita.