Gesualdo, bimbo di 13 anni scomparso: ritrovato nella notte Le ricerche

di Siep

E' stato trovato lungo un piccolo fiume che scorre alle porte del paese. Vagava al buio forse cercava il suo cane, con il quale giocava nel pomeriggio prima di perdersi. Sono durate almeno sei ore le ricerche del dodicenne scomrso a contrada Pitarella nel tardo pomeriggio di ieri. Ore di ansia e paura hanno scandito la domenica del piccolo paese di Gesualdo, in Valle Ufita.

Dalle 19,30 di ieri sera nessuna notizia. Il ragazzino sembrava essere sparito nel nulla. Solo a tarda sera il piccolo è stato trovato lungo le sponde del fiume in aperta campagna. Le ricerche sono state serrate e hanno visto in strada volontari e carabinieri. Anche i cani hanno indirizzato le ricerche conducendo alcune squadre di volontari proprio in quella zona. A tarda sera la lieta notizia. Lo stesso sindaco Forgione che aveva condiviso appelli e messaggi su chat del paese per chiedere aiuto, ha potuto tirare un sospiro di sollievo.