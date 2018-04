Sterpaglie bruciate poi il vasto incendio: a processo E' stato rinviato a giudizio un 61enne di Quadrelle.

di AnFan

E' stato rinviato a giudizio per danneggiamento in seguito a un incendio, il 61enne di Quadrelle assistito dall'avvocato Silvio Sepe. Per l'accusa, bruciando sterpaglie, avrebbe causato un rogo che si è poi propagato al terreno adiacente bruciando olivi, nocciole e vegetazione. Era il 7 luglio del 2017. Un'area – quella interessata dalle fiamme – di oltre 2mila metri quadrati. Addebiti sempre respinti dal diretto interessato che ora in aula proverà a sostenere la sua innocenza grazie all'escussione di testi decisivi.