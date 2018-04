Cervinara, denunciato truffatore seriale di automobilisti Le indagini del commissariato locale sono scattate dopo la denuncia di una donna del posto.

di Anfan

Avrebbe compiuto una serie di “truffe dello specchietto” a Montesarchio, prima di essere fermato e denunciato a Cervinara. L'indagine è stata condotta dai poliziotti del commissariato locale dopo la denuncia di una donna. Ha raccontato di come l'indagato avrebbe simulato un incidente con la sua auto, per poi chiederle duecento euro per non dover ricorrere all'intervento dell'assicurazione. La donna convinta si era diretta al bancomat e aveva invitato il 47enne a seguirla, dopo aver fotografato lo specchietto rotto e la targa dell'auto dell'indagato. Il sospettato a quel punto è fuggito. Le indagini dei poliziotti hanno permesso di risalire alla sua identità, è seguita la denuncia.