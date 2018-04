Senerchia, fiamme nel casolare: arrivano i soccorsi|FOTO Decisivo l'intervento di vigili del fuoco e carabinieri in contrada Bosco. E' accaduto stamattina.

di AnFan

Un incendio in un casolare che si sorge a contrada Bosco a Senerchia. E' accaduto questa mattina, l'intervento dei vigili del fuoco ha impedito alle fiamme di propagarsi. Anche i carabinieri della compagnia di Montella sono intervenuti in zona e ora indagano per risalire alle cause le dell'incendio che, stando a una prima ricostruzione, non sarebbe di natura dolosa.