Nusco, furto nella notte nella fabbrica di batterie Caccia ai ladri. Rubate batterie, utensili e lingotti di piombo.

di Andrea Fantucchio

Furto nella notte in uno stabilimento di batterie nell'area industriale di Nusco. I ladri, quasi sicuramente più di due, hanno scavalcato la recinzione e sono entrati nella fabbrica. Rubate cinquanta batterie, una quindicina di lingotti di piombo da 25 chili e alcuni utensili. I carabinieri della compagnia di Montella stanno cercando di risalire all'identità dei criminali. Compito arduo, considerata l'assenza di circuiti di telecamere privati in zona. L'attenzione degli investigatori è rivolta ai veicoli sospetti che potrebbero essere stati visti nei giorni precedenti al colpo. Sono stati perciò intensificati i controlli su strada alla ricerca del mezzo utilizzato per il furto.

Non un episodio isolato purtroppo. Le aree Pip della provincia irpina continuano a essere bersaglio prediletto dei ladri di metallo. Spesso perché sono sprovviste – come in questo caso – di servizi di videosorveglianza e allarmi adeguati. I ladri dopo aver rubato rivendono la refurtiva all'ingrosso: pochissimi rischi e un buon guadagno. Il piombo, infatti, vale fino 70 centesimi al chilo e chi lo ricetta per riciclarlo nel mercato regolare ha ricavi fino al 50%. Con un rischio ambientale elevato nel caso proprio delle batterie: per asportare il metallo c'è infatti il rischio che venga versato il liquido a base di acido solforico.