Avellino, trattore e decespugliatori rubati: due assoluzioni Sono stati assolti i due avellinesi difesi dall'avvocato Gerardo Santamaria.

di Andrea Fantucchio

Assolti perché il fatto non sussiste. La decisione del giudice di Avellino Paola Matrecano per i due avellinesi, M.S.G. E G.A., di 30 e 25 anni, finiti a processo per un episodio avvenuto il 24 maggio 2014. Per l'accusa avevano violato una proprietà privata ad Avellino, manomettendo la rete di recinzione di un giardino per poi rubare un trattore manuale e due decespugliatori. Le indagini erano scattate in seguito alle denuncia del proprietario degli oggetti rubati. La difesa, condotta dall'avvocato Gerardo Santamaria, ha dimostrato la poca concordanza e specificità degli elementi raccolti in fase di indagine. Il difensore, nella sua arringa conclusiva, ha infatti evidenziato l'assenza di prove a sostegno dell'accusa, aggiungendo che a suo dire gli imputati «non avrebbero mai dovuto neppure sostenere il processo». Di altro avviso il piemme che ha chiesto una condanna di tre anni per M.S.G. e due per l'altro imputato, entrambi detenuti per altri procedimenti. Il giudice alla fine ha deciso per l'assoluzione.