Lite con accoltellamento a Cervinara: un ferito Quindici giorni di prognosi per un 45enne ferito a una gamba.

di AnFan

Una lite in strada, poi l'accoltellamento. Questo pomeriggio un 45enne di Rotondi è stato ferito a un coscia con un arma da taglio. Era stato coinvolto in un litigio fra più persone scoppiato a Cervinara. Gli autori sono ancora in fase di identificazione da parte dei carabinieri. Il ferito è stato trasportato all'ospedale “Rummo” di Benevento: per lui una prognosi di quindici giorni.