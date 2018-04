Avellino, in auto con 700 grammi di hashish e 8 di cocaina Il 40enne portava in auto 650 grammi di marijuana. A casa altri 3 panetti di hashish

Lotta alla droga, i carabinieri hanno arrestato un quarantenne di Monteforte Irpino, ritenuto responsabile del reato di illecita detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un controllo in auto, l'uomo è stato trovato in possesso di 7 panetti di hashish del peso di 100 grammi ciascuno, di 3 buste contenenti marijuana del peso complessivo di circa 650 grammi e di circa 8 grammi di cocaina, oltre ad un bilancino di precisione, che sono stati sequestrati. Stessa sorte anche per altri tre panetti di hashish rinvenuti nel corso della perquisizione dell'abitazione dell'uomo, che, dichiarato in arresto, è stato condotto nel carcere di Bellizzi Irpino.