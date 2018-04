A16, padre e figlio sbandano e si ribaltano:code in autostrada Il rocambolesco sinistro

Pauroso incidente lungo l'autostrada A16. I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sull’autostrada Napoli – Canosa, all’altezza di Montemiletto – poco prima della galleria in direzione Canosa – per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura. Il mezzo ha improvvisamente sbandato ribaltandosi su se stesso.

Alla guida un uomo, al suo fianco il figlio. Per fortuna per i due solo tanto spavento e nessuna conseguenza grave. Il veicolo è stato messo in sicurezza. Sul posto i sanitari del 118. Traffico rallentato per circa un’ora.