Vanno a raccogliere fragole, bus perde ruota: donne ferite Paura per alcune signore di Rotondi e Cervinara. Incidente fra Pomigliano e Villa Literno.

di AnFan

Un primo maggio che poteva trasformarsi in un dramma. All'alba lungo l'Asse Mediano – fra Pomigliano e Villa Literno – la gomma di un minibus, con a bordo otto donne di Cervinara e Rotondi, è scoppiata. L'autista ha così perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro il guardrail. Alcune delle signore sono state trasportate in ospedale, dove gli esami strumentali hanno escluso ferite e lesioni gravi. Per loro solo tanto spavento. Le donne si stavano recando sul posto di lavoro, a raccogliere fragole nei campi per un'azienda della zona.