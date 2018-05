Donna investita a due passi dai giardinetti di Piazza Kennedy Paura per una 63enne questo pomeriggio. E’ stata subito trasportata al Moscati.

di AnFan

Attimi di paura questo pomeriggio, poco dopo le 19.00, per una 63enne che è stata investita da un’auto ad Avellino in via Carlo del Balzo non distante dai giardinetti di piazza Kennedy. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, l’automobilista si è fermato a prestare soccorso. Un’ambulanza ha prontamente soccorso la donna poi trasportata in codice giallo all’ospedale San Giuseppe Moscati. Gli esami ai quali è stata sottoposta hanno escluso lesioni agli organi interni. Per lei nessuna ferita grave. Si tratta dell’ennesimo incidente in un tratto di strada più volte segnalato come pericoloso dai cittadini, complice anche un’illuminazione non adeguata nelle ore serali e il traffico intenso che caratterizza la zona.