Truffa della piramide, indagine in Irpinia: ecco come funziona Tutto è nato dalla denuncia di un ragazzo di Montella che aveva acquistato uno smartphone.

di Andrea Fantucchio

Una truffa che può scoperchiare un vaso di Pandora. O comunque aprire un interessante spaccato su un fenomeno sempre più diffuso anche in Italia, complice lo sviluppo del mercato online, quello delle «vendite piramidali». Frodi che agiscono in due direzioni: da un lato il «classico pacco alla consegna», con la merce che non viene recapitata al compratore, dall'altro la creazione di una intricata struttura di venditori che dipendono dal vertice della piramide e ai quali viene promesso un ingente guadagno proporzionale al numero di persone che vanno a costituire il gruppo di collaboratori. Il pagamento viene versato all'ingresso nel «gruppo di lavoro».

L'episodio che ha dato il via all'indagine è stato registrato a Montella. Un giovane del posto ha denunciato di essere stato truffato su internet. Era stato «sedotto» da un'allettante offerta di vendita di uno smartphone di ultima generazione del valore di oltre mille euro, proposto a un quinto della cifra. Un sistema reso possibile grazie un sito che si basava proprio sul sistema di multi level marketing e aveva coinvolto altri venditori offrendo prodotti a prezzi modici.

Così è scattata l'indagine dei carabinieri della stazione locale, agli ordini del luogotenente Stefano Nazzaro. Una serie di accertamenti che hanno permesso di ricostruire la dinamica della presunta truffa e poi individuare il titolare del sito di vendita che è stato oscurato. Si tratta di un 30enne di Nocera già noto alle forze dell'ordine per reati analoghi. Le indagini non si sono fermate, si cercano infatti gli altri complici che potrebbero aver affiancato l'indagato in una serie di truffe che utilizzavano lo stesso sistema.

Una catena di Sant'Antonio 2.0 nella quale vengono promessi interessi molto elevati, pagati attraverso il denaro versato da chi entra a far parte del sistema di vendita. La truffa, spesso, emerge quando le nuove somme immesse nell'attività non riescono più a coprire gli interessi promessi da coloro che sono coinvolti nello schema. Il circuito si blocca e la «piramide» va in frantumi spesso «travolgendo» proprio chi si era fidato dei creatori del sistema. Una truffa di facile realizzazione che si sta diffondendo anche negli ambienti dell'alta finanza, dove le promesse di facili guadagni hanno già mietuto numerose vittime.