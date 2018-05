Droga nei bagni di una scuola di Avellino: arriva la polizia A far scattare l'intervento della Volante la segnalazione del preside dell'istituto superiore.

di AnFan

Droga nei bagni della scuola. L'avevano nascosta bene: in una intercapedine ricavata da un battiscopa. Ma gli agenti l'hanno scovata ed è scattata l'indagine. Ora si cercano i «proprietari». L'operazione è nata dalla segnalazione del preside di una scuola superiore di Avellino. Si era accorta, su indicazione dei prof, di un'attività di spaccio che avveniva proprio nei bagni. All'arrivo della polizia, però, i ragazzi si erano già dileguati. Non la droga, ventiquattro grammi. Oltre ad alcune bustine di marijuana è stato sequestrato anche un pacchetto di sigarette con all'interno una stecchetta di hashish pronta per essere confezionata. Le indagini sono affidate agli agenti della sezione Volante, agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi. Stanno lavorando alla ricerca dei presunti giovanissimi pusher.