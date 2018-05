Atripalda, imprenditore travolto dai pannelli: 2 indagati La Procura ha iscritto due persone nel registro degli indagati. Il 60enne è grave ma stabile.

di Andrea Fantucchio

Lui continua a lottare. Intanto l'inchiesta su quello che gli è accaduto procede spedita e arriva alla prima svolta significativa. Il sostituto procuratore di Avellino, Luigi Iglio, ha iscritto due persone nel registro degli indagati per l'incidente sul lavoro che si è verificato la vigilia del primo maggio in un'azienda atripaldese che vende materiali edili. Dove un imprenditore 60enne si era recato per acquistare diversi pannelli di cartongesso. Secondo una prima ricostruzione mentre l'uomo stava caricando parte del carico su un camion, diverse lastre sarebbero scivolate travolgendolo. Subito era scattata la chiamata ai soccorsi.

Un'ambulanza aveva trasportato la vittima in codice rosso all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Era stato affidato agli specialisti del reparto di rianimazione di avellino guidato dal dottore Giuseppe Galasso. Da allora le sue condizioni sono gravi ma stabili. Intanto l'indagine è stata affidata ai carabinieri della stazione locale agli ordini del comandante Costantino Cucciniello. I militari si sono occupati di eseguire tutti i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'accaduto. Hanno anche ascoltato alcuni dipendenti presenti al momento dell'incidente. I parenti del 60enne vogliono che sia fatta chiarezza sull'accaduto e così hanno scelto di essere rappresentati dal penalista Alberico Villani. La Procura, come detto, ha indagato i due responsabili della ditta edile di Atripalda.

Intanto anche i sindacati hanno voluto manifestare tutta la propria vicinanza all'imprenditore.

«Purtroppo – ha spiegato a 696 Tv Mario Melchionna segretario generale Cisl Irpinia-Sannio – non si riesce ancora a rompere la catena infinita di infortuni e morti bianche. Abbiamo da poco festeggiato il primo maggio ma c'è ancora tanto fa fare in termini di sicurezza. Nel 107 in provincia di Avellino ci sono stati sei operai che hanno perso la vita sul lavoro. E' ora di affrontare con decisione questa drammatica emergenza coinvolgendo tutti gli enti preposti».