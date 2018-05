Baiano, picchia e minaccia l'ex moglie: nei guai 45enne Per l'uomo è stato disposto l'allontanamento dai luoghi frequentati dalla donna.

di Anfan

Insulti, poi calci e pugni: lui era una furia. Lo ha raccontato una donna del mandamento baianese ai carabinieri chiedendo aiuto. E' così partita una pattuglia dalla caserma di Baiano. I militari hanno fermato e denunciato un 45enne del posto già noto per reati simili; per l'indagato è stato anche disposto l' allontanamento dall’abitazione e dai luoghi frequentati dalla ex moglie. Una notizia che arriva a pochi giorni da un episodio analogo registrato a Grottaminarda. Dove un 43enne è stato arrestato per maltrattamenti alla moglie: la donna ha raccontato di come l'indagato abbia tentato di strozzarla davanti ai figli minorenni.