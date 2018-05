Violenza sessuale e rapina a Monteforte: chiesti 15 anni La condanna chiesta per i due imputati di origine africana arrestati a marzo del 2017.

di Andrea Fantucchio

Sette anni e sei mesi di reclusione, 1500 euro di multa. La richiesta del piemme Antonella Salvatore per i due imputati di origine africana, O.I . e N.O., accusati di aver stuprato, rapinato e aggredito una donna la sera del 25 marzo del 2017. I due erano stati arrestati dai carabinieri, mentre il terzo presunto complice non è stato mai identificato.

I militari hanno poi confermato di aver trovato uno degli imputati con i pantaloni abbassati, mentre teneva ferma la donna con la biancheria intima visibile, e di aver sequestrato un preservativo. Ricca di incongruenze, invece, la testimonianza della vittima che aveva numerose difficoltà con la lingua italiana. E che in aula non aveva saputo motivare perché fosse in strada alle 2.30 di notte, dove abitasse e se si fosse recata altre volte a Monteforte Irpino. Inoltre la difesa, affidata all'avvocato Quirino Iorio, aveva tentato di smontare l'attendibilità della donna mostrando come fosse destinataria di un trattamento sanitario obbligatorio. Ora toccherà al collegio giudicante (presidente Luigi Buono, a latere Giulio Argenio e Lorenzo Corona) emettere la sentenza.