Armi: pena lieve per l'uomo che aveva minacciato il sindaco Atripalda. Era accusato di porto abusivo di armi. Per lui solo sanzione pecuniaria.

di AnFan

Si è chiusa con la pena della sola multa, la vicenda giudiziaria di un 50enne di Atripalda, F.R., accusato di detenzione abusiva di armi: si tratta di due coltelli. Ultimo «strascico» di un procedimento che era partito in seguito a un episodio che aveva avuto molta eco nella città del Sabato: l'imputato era stato accusato di aver minacciato l'allora sindaco Aldo Laurenzano per una questione relativa agli alloggi popolari. Ipotesi di reato per le quali è stato poi già giudicato, era rimasta “pendente” la sola questione relativa alle armi. Il difensore dell'uomo, Luca Penna, ha dimostrato durante il processo come uno dei coltelli non fosse riconducibile con certezza al 50enne, l'escussione di alcuni testimoni ha ulteriormente "alleggerito" la posizione dell'imputato. Il giudice ha così deciso per la sola sanzione pecuniaria.