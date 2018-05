Avella, in auto con le banconote false: in due nei guai Fermati con 1100 euro contraffatti. Denunciati dai carabinieri due uomini che venivano da Napoli.

di Anfan

Ventidue banconote da cinquanta euro, tutte false nascoste in parte nel portaoggetti dell'auto e in parte addosso ai sospettati: si tratta di un 28enne e un 33enne di Napoli denunciati dai carabinieri della stazione di Avella. Ora la compagna di Baiano, agli ordini del comandante Gianluca Candura, sta ampliando la traccia investigativa. Si va a caccia dei complici e della provenienza del denaro contraffatto. Non si esclude infatti che il sequestro effettuato abbia scoperchiato solo la punta dell'iceberg. Intanto per gli indagati è stato proposto anche il foglio di via.