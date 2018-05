Avellino, chiuso centro estetico: agopuntura non autorizzata I vigili urbani hanno messo i sigilli a un'attività del centro città.

di Andrea Fantucchio

Cure di bellezza, messa in piega, all'occorrenza persino agopuntura, svolte in locali non idonei e senza alcuna autorizzazione. L'accusa che emerge dagli accertamenti dei vigili urbani di Avellino che hanno apposto i sigilli a un'attività di via Vasto poco distante dalla Galleria Mancini. Il sequestro è stato eseguito questa mattina dai caschi bianchi.

Le contestazioni dei vigili urbani

Il proprietario del centro è stato denunciato per esercizio abusivo della professione medica, nello specifico attività chiropratica, oltre ad altre contestazioni che riguardano un presunta assenza di autorizzazione e smaltimento illecito di rifiuti. Per il quale sono previste delle sanzioni amministrative. L'intervento dei vigili urbani, complice la posizione centrale del locale, non è passata inosservata.

Con la Riforma Lorenzin il reato di esercizio abusivo di una professione ha assunto nuove caratteristiche, con l'introduzione di previsioni particolarmente stringenti per i falsi medici. Il nuovo articolo 348 del codice penale prevede la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10mila a 50mila euro per chi svolge abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. In caso di condanna è prevista la pubblicazione della sentenza e le cose che sono state utilizzate per commettere il reato.

Solo uno dei tanti controlli eseguiti in città

L'ispezione dei vigili urbani rientra in un piano di controllo più ampio della Municipale agli ordini del colonnello, Michele Arvonio. L'attenzione dei caschi bianchi è puntata su attività, come quella sequestrata, che per essere svolta necessitano delle adeguate autorizzazioni e spazi idonei. Controlli che continueranno anche nei prossimi giorni e si estenderanno a macchia d'olio oltre il centro città.