Avellino: triennale per Izzo, salta Riccio e occhio a Pedro Felipe Restyling difensivo anche tra under e over per i biancoverdi

Accelerazione nella serata di ieri, accordo tra l'Avellino e il Monza e tra il club irpino e Armando Izzo. Il difensore partenopeo è pronto al ritorno in Irpinia con un triennale (30 giugno 2029). Il classe '92 era legato ai brianzoli con un contratto in scadenza a giugno e ha seguito dalla tribuna il match di sabato scorso (Monza-Frosinone): segnale di uscita con una trattativa entrata nel vivo nello scorso weekend, che ha vissuto una fase di stallo in avvio di settimana, con la distanza tra la domanda e l'offerta, ma che ha registrato uno sprint improvviso nel pomeriggio di ieri, quando Izzo con l'entourage ha accettato cifre inferiori per la base fissa dello stipendio, ma in un accordo che prevede bonus su rendimento individuale e risultati di squadra.

L'ingresso di due difensori porterebbe a una cessione

Nelle stesse ore Alessandro Pio Riccio aveva raggiunto la Capitale e la Clinica Villa Stuart per le visite mediche, decisive per l'ok all'operazione ormai definita tra l'Avellino e la Sampdoria. L'accelerazione per Izzo ha determinato lo stop su Riccio, sempre in uscita dalla società blucerchiata e libero ora di accordarsi con un altro club. Nel frattempo un altro profilo seguito con attenzione dai lupi, Pedro Felipe della Juventus Next Gen, ha aperto alla soluzione biancoverde dopo la priorità data alle chance di massima serie nella prima parte della sessione invernale di calciomercato. Se l'ingresso di Izzo va a colmare una casella già vuota nelle idee della lista irpina, quello potenziale di Pedro Felipe, classe 2004, porterebbe a una cessione.