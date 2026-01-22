Auto pirata investe due cani in centro: uno muore, caccia al responsabile

Tragedia in pieno centro ad Avellino, in via De Renzi, nei pressi di piazza Kennedy, dove un’auto pirata ha investito due cani mentre erano al guinzaglio con i proprietari – un Dogo Argentino e un Labrador – per poi darsi alla fuga senza prestare soccorso. L’impatto è stato violento: uno degli animali è morto sul colpo, mentre l’altro è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono intervenute la squadra Volanti e la Polizia Scientifica per i rilievi.
I cani stavano attraversando sulle strisce pedonali assieme ai rispettivi proprietari.
I padroni, sotto shock, hanno tentato invano di contattare il servizio veterinario dell’Asl tramite il numero verde, senza ottenere risposta, e si sono quindi rivolti a un veterinario privato nel tentativo di salvare l’animale ferito. La Polizia è ora sulle tracce del responsabile, che rischia una denuncia per omissione di soccorso.