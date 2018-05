Baiano, lavoro nero: 4 denunce, fermati lavori alla strada L'esito di un controllo dei carabinieri di Baiano.

Cantieri nel mirino dell'Arma Irpina: i carabinieri della comapgnia di Baiano hanno denunciato quattro persone. Dopo un'inspezione in un cantiere edile per i lavori di sistemazione e ampliamento della strada. Sono state riscontrate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza. Così sono stati sospesi gli interventi, in attesa della regolarizzazione prevista, ed elevate multe per circa 36.500 euro.