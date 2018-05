Colf col "vizio del furto": nei guai 40enne di Mercogliano A denunciarla diverse signore di Ospedaletto alle quali erano stati rubati oggetti di valore.

di AnFan

Una colf con il vizio del furto: una 40enne di Mercogliano, denunciata dai carabinieri. A far scattare le indagini le denunce presentate da alcune signore di Ospedaletto. Si erano accorte che dai loro appartamenti erano stati sottratti gioielli e altri oggetti di valore. I militari della stazione locale hanno iniziato le indagini e, dopo settimane, sono riusciti a risalire all'identità della 40enne che aveva svolto lavori domestici nelle case dove sono avvenuti i furti. Parte della refurtiva è stata recuperata e restituita ai proprietari: era stata venduta ad un Compro Oro dell'hinterland avellinese. Per i titolari dell'esercizio commerciale non è scattata alcuna denuncia.