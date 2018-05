Ladri nella gioielleria: caccia a tre uomini incappucciati La Polizia indaga sulle immagini raccolte dalle telecamere.

di Andrea Fantucchio

Due uomini incappucciati all'ingresso, un altro che probabilmente attendeva in auto. Proseguono le indagini della sezione Volante sul furto avvenuto nella tarda serata di sabato in una gioelleria di Torrette di Mercogliano. Stando a una prima ricostruzione l'allarme dell'attività si sarebbe rivelato fondamentale mettendo in fuga i ladri.

Sono stati portati via alcuni oggetti di valore, fra i quali orologi in oro. Gli investigatori, coordinati dal dirigente Elio Iannuzzi, dopo aver ascoltato i titolare della gioielleria stanno lavorando sulle immagini raccolte dal servizio di telecamere. Purtroppo il fatto che i ladri fossero incappucciati non facilita l'indentificazione.

L'auto era stata parcheggiata piuttosto distante dal luogo del furto, ma l'occhio elettronico dovrebbe aver catturato parte della targa. Si partirà proprio da lì per cercare di risalire al mezzo utilizzato dai ladri che avrebbero guadagnato la fuga sfruttando la vicina uscita autostradale. L’attenzione degli investigatori è focalizzata su mezzi rubati recentemente fra Avellino e provincia e sulle immagini raccolte dalle telecamere stradali che potrebbero aver catturato l'automobile prima dell'arrivo nei pressi della gioelleria.

Non si tratta del primo furto in zona: più volte nei mesi passati diverse attività commerciali sono state prese di mira dai ladri che arrivano dal napoletano. Dove poi tornavano con la merce rubata da rivendere. A ridosso del capoluogo partenopeo sono infatti tante le zone dove vengono organizzati mercati a ribasso dove la maggior parte della merce è rubata. Gli appelli dei residenti di Torrette finora sono caduti nel vuoto. Inutile chiedere alle istituzioni l'istallazione di altre telecamere e un tavolo per organizzare presidi e deterrenti più efficaci contro i furti. Un appello raccolto anche da altre zone della città. Ricorderete nei mesi passati i tanti furti in appartamenti che si erano registrati in numerosi quartieri del capoluogo irpino.