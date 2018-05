Avellino, ladri di Panda: ecco perché è l'auto più rubata Sempre in vetta a questa triste classifica. Come dimostrano i report nazionali.

di Andrea Fantucchio

Trentaquattro furti di auto in pochi mesi, per lo più Fiat Panda. L'operazione dei carabinieri di Avellino, che ha portato all'arreso di due pregiudicati del napoletano, ha confermato quello che la media nazionale ci dice da tempo. Le auto più rubate in Italia si confermano le utilitarie in particolar modo proprio la Fiat Panda (11613 esemplari rubati nel 2016) e Fiat Punto (6825 vetture sottratte) nel 2016.

Se siete proprietari di queste vetture siete autorizzati a fare gli scongiuri. Ma perché sono le preferite di ladri e ricettatori? Alta diffusione di modelli e facilità di immissione di pezzi di ricambio sul mercato. Insomma pochi rischi e un guadagno sicuro. Senza dimenticare che queste auto sembrerebbero avere in media un sistema di sicurezza più facile da volare. Secondo i carabinieri ad Avellino era sufficiente istallare una centralina per bypassare il sistema elettronico di sicurezza della vettura.

La Campania si conferma terra dove i furti d'auto sono ancora molto diffusi così come in Sicilia dove l'auto più rubata è proprio la Fiat Panda. Un triste primato che trova conferma anche nella nostra regione dove la Panda è l'auto preferita dai ladri con la Fiat Punto (2.730), nel Lazio, invece, i furti di Smart ForTwo Coupé (1.164) superano quelli di Fiat Cinquecento (1.016).