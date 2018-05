Montella, in auto con una mazza da baseball: 55enne denunciato L'esito dei controlli su strada dei carabinieri della compagnia locale.

Viaggiava in auto con una mazza da baseball della quale non ha saputo giustificare la presenza: è stato così dnunciato un 55enne di Montella accusato di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. L'ispezione dell'auto rientra in un piano di controllo più vasto disposto dai carabinieri della compagnia locale.