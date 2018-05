Moschiano, fermato in auto con una roncola: 60enne nei guai L'esito dei controlli dei carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della compagnia di Baiano.

E' stato fermato con una roncola in auto e non ha saputo spiegarne il motivo: è stato perciò denunciato a Moschiano un 60enne del Vallo di Lauro fermato in auto dai carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della compagnia di Baiano, agli ordini del comandante Gianluca Candura.