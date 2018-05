Truffata dal finto avvocato: «Hanno arrestato tuo figlio» Tufo. La denuncia di una donna del posto. Indagini in corso.

di AnFan

«Si è presentato come un avvocato e mi ha chiesto mille euro per liberare mio figlio. Ha detto che era stato arrestato dopo un incidente». Lo ha raccontato un'anziana donna di Tufo ai carabinieri. La signora ha spiegato di aver subito una truffa da un uomo distinto e ben vestito. Il presunto truffatore, dopo aver ricevuto soldi e oggetti in oro dalla signora, si è dato alla fuga. A occuparsi dell'indagine i carabinieri di Mirabella Eclano, agli ordini del comandante Domenico Signa. Un'altra truffa simile, dopo pochi giorni, è stata provata ai danni di un'anziana di San Mango sul Calore. La donna però, dopo aver visto i manifesti della campagna anti-truffa realizzata in paese dagli uomini dell'Arma, non ha accettato la richiesta del presunto truffatore denunciando tutto.