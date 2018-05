Incidente sull'A16: un ferito. Disagi sulla Napoli-Bari Solo poche ore prima auto in fiamme a Monteforte

Mattinata di super lavoro per vigili del fuoco e Polstrada per un doppio intervento in autostrada. Nel tratto compreso tra i Caselli autostradali di Benevento e Grottaminarda si è verificato un incidente che ha visto coinvolta una sola vettura. Per cause da accertare la persona a bordo di una Ford ha impattato con violenza contro la barriera laterale. Il conducente, rimasto ferito, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale per essere subito medicato. Il traffico ha subito rallentamenti in direzione Avellino. Sul posto due pattuglie della Polstrada per ricostruire la dinamica e garantire il deflusso del traffico in direzione del capoluogo irpino. Solo poche ore prima i vigili del fuoco sono intervenuti nel territorio di Monteforte Irpino per sedare un rogo. Una vettura, marca Peugeot, ha preso improvvisamente fuoco poco prima di imboccare la galleria. Illeso il conducente e tempestivo l'intervento dei caschi rossi che hanno messo in sicurezza il veicolo.

Siep