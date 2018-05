Rissa in un bar di Cervinara: tre condanne Fatti del 2015. Tre condannati, tutti con pena sospesa.

di Andrea Fantucchio

E' di tre condanne con pena sospesa l'esito del processo a carico di tre imputati di Cervinara accusati di aver preso parte a una rissa in un bar del comune caudino nel 2015. Il giudice Gennaro Lezzi ha stabilito un anno e otto mesi, con pena sospesa, per il 24enne difeso dall'avvocato Rolando Iorio, e tre mesi per entrambi gli imputati (di 20 e 24 anni) rappresentati dalla penalista Giusida Sanseverino.

La rissa fu interrotta dalla polizia che si era poi occupata di ricostruire l'accaduto. Inizialmente erano state quattro le persone denunciate. Nel corso della colluttazione era spuntata anche una pistola che però non aveva mai sparato.

All'arrivo del 118 uno dei ragazzi aveva raccontato di essersi procurato delle escoriazioni cadendo, ma la sua versione era stata giudicata inattendibile. Così era seguita una denuncia per false dichiarazioni. L'arma non era stata trovata.