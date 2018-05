Litigio in classe: ecco i primi provvedimenti Avellino. Un dodicenne che frequenta la Leonardo Da Vinci era poi andato in ospedale.

di AnFan

Due giorni di sospensione: arriva il primo provvedimento per uno dei ragazzini coinvolti nel litigio in classe avvenuto alla scuola media Leonardo Da Vinci lo scorso 7 maggio. Protagonisti quattro dodicenni. I genitori di uno dei bambini, poi finito in ospedale, aveva sporto denuncia. La dirigente Giustina Monteforte si era subito attivata per ricostruire cosa fosse successo e così stabilire eventuali responsabilità. L'indagine era stata affidata agli agenti della sezione Volante agli ordini del dirigente, Elio Iannuzzi.

La preside aveva subito ascoltato il professore che aveva lezione quando è accaduto il fatto. Ha raccontato di essere andato in bagno quando era scoppiato il litigio. La scuola ha agito tempestivamente e con discrezione affinché l'accaduto non si ripercuotesse sugli altri ragazzi. Adesso sono arrivati i primi provvidementi.