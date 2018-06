Furti ad Avella: 45enne fermato con attrezzi per rubare Dopo i furti nei giorni scorsi, arriva la prima denuncia dei carabinieri.

di AnFan

Una tenaglia, una tronchese, due cacciaviti e una torcia: ce li aveva addosso quando è stato raggiunto dai carabinieri. Dopo aver tentato una fuga durata pochi metri. L'uomo, fermato nel comune di Avella, aveva iniziato a correre dopo aver visto avvicinarsi un'auto dei militari dell'Aliquota Radiomobile della compagnia di Baiano. Per il 45enne, che proviene dal nolano, è scattata la denuncia per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. Gli attrezzi da scasso sono stati sequestrati ed è stato proposto il foglio di via per l'indagato. Nel comune del mandamento, nei giorni scorsi, erano state diverse le abitazioni prese di mira dai ladri. I carabinieri indagano per scoprire se il 45enne avesse dei complici.