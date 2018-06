Vallo e mandamento, nuovi furti: colpo a Lauro. Fuga ad Avella Abitazione svaligiata a Lauro. Inseguimento nella notte ad Avella. Ancora ladri in azione.

di Andrea Fantucchio

I ladri tornano a colpire nel mandamento baianese e nel Vallo di Lauro. Ignoti hanno svaligiato un appartamento del parco La Maddalena a Lauro, in pieno giorno, portando via del contante e qualche oggetto prezioso.

La dinamica è al vaglio degli investigatori. Attenzione puntata su circuiti di telecamere private e su auto sospette che potrebbero essere state viste in zona prima del colpo. Le forze dell'ordine stanno anche facendo una prima “scrematura” dei pregiudicati del posto già noti per reati contro il patrimonio. Non si esclude che il furto sia stato organizzato nei giorni precedenti con la complicitià di qualcuno del posto.

Ieri notte c'è stato un inseguimento nelle campagne di Avella: due ladri sono stati individuati dai carabinieri. Nella corsa si sono aggiunti anche dei cittadini per dar manforte ai militari. Purtroppo, complice anche la poca luce, i malviventi sono riusciti a fuggire.

Quattro giorni fa, sempre ad Avella, un 45enne fermato dai carabinieri aveva tentato la fuga. Addosso i militari gli hanno rinvenuto una tenaglia, una tronchese, due cacciaviti e una torcia. Dopo il sequestro degli oggetti da scasso era scattata la denuncia per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.

Un periodo nel quale i ladri hanno preso di mira la zona mandamentale: non solo Avella, anche Baiano. Solitamente i bersagli dei malviventi sono rappresentati da villette o comunque abitazioni isolate, non lontano dalle campagne che offrono un'agevole via di fuga.

Inoltre, la facilità con la quale forzano grimaldelli e serrature, indica che non si tratta di ladri improvvisati bensì di professionisti. I malviventi preferiscono oggetti di valore piccoli e facilmente trasportabili, oltre ai contanti. Non raramente utilizzano auto rubate per rendere difficoltosa l'identificazione da parte delle forze dell'ordine.