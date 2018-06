Sangue sull'asfalto: schianto tra auto, 5 feriti: 2 gravi FOTO A tarda notte l'impatto: due persone estratte in gravi condizioni e consegnate ai sanitari

di Simonetta Ieppariello

Violento incidente nella notte in Irpinia. Il bilancio è pesantissimo. Sono cinque i feriti del sinistro avvenuto nel territorio di Montemiletto. Sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri. I caschi rossi hanno estratto le persone ferite dalle lamiere. Due persone versano in gravi condizioni. Consegnate ai sanitari sono stati trasferiti subito al Moscati. In somma urgenza sono intervenuti i sanitari. Più gravi le condizioni di una ragazza. I caschi rossi hanno dovuto con molta cautela estrarre i due feriti più gravi dalle vetture per consegnarle al personale del 118. L'impatto violentissimo tra le due vetture è avvenuto a contrada San Giovanni, sulla Variante che collega numerosi comuni della zona. Momenti concitati hanno scandito i soccorsi.

La strada è stata più volte scenario di tragici incidenti. Saranno i rilievi e indagini delle forze dell’ordine a chiarire cause e dinamica del sinistro. I Carabinieri hanno subito perimetrato la zona e messo in sicurezza il traffico. Ai caschi rossi l’intervento di messa in sicurezza.