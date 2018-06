Insulti osceni alla pittrice su facebook: in 12 nei guai L'esito dell'indagine dei carabinieri della stazione di Frigento in Irpinia.

di AnFan

Una serie di insulti su fb per i quali si sono tutti beccati una denuncia: accusati di diffamazione. Non avevano risparmiato volgarità a una pittrice della provincia di Napoli che, lo scorso anno, era stata esclusa da un concorso artistico a Pescara perché la sua opera era stata giudicata non conforme alla descrizione tecnica richiesta dal concorso. A occuparsi delle indagini i carabinieri della stazione di Frigento che hanno individuato dodici responsabili, fra i quali due donne: alcuni abitavano in provincia di Avellino. I denunciati hanno tutti un'età compresa fra i 24 e 60 anni.

I militari sono riusciti a risalire alla loro identità, nonostante i post cancellati, grazie a un'attenta analisi di profili social e indirizzi Ip ( Internal protocol address – indica il collegamento fra un dispositivo e la rete internet utilizzata).