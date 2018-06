Ladri a Cervinara: dopo la villetta svaligiato il supermercato Due colpi in pochi giorni. L'ultimo questa notte in un centro commerciale della zona.

di Andrea Fantucchio

Furto nella notte a Cervinara, comune irpino della Valle caudina. I ladri hanno preso di mira il supermercato Decò di via Rettifilo. Secondo una prima ricostruzione sono entrati dal tetto. Poi si sono avvicinati alle casse che non erano ancora state svuotate. Avrebbero portato via poco più di mille euro. Questa mattina il supermercato ha ritardato la sua apertura proprio in concomitanza con gli accertamenti dei carabinieri della stazione locale.

I militari ascolteranno alcune persone alla ricerca di profili sospetti che potrebbero essere stati visti in zona nei giorni precedenti al colpo. Magari qualcuno che era venuto a studiare il furto nei dettagli. In questo senso potrebbe rivelarsi decisivo il sistema di videosorveglianza privata del supermercato. L'attenzione degli investigatori è focalizzata anche sui pregiudicati della zona già noti per reati simili. Non si esclude l'esistenza di un basista che conoscesse orari di chiusura e soprattutto il dettaglio legato alle casse che, come detto, non sarebbero state svuotate.

Un colpo che arriva a meno di tre giorni da quello messo a segno nella notte tra venerdì e sabato, sempre a Cervinara, in località San Marciano. A essere svaligiata una villetta. I criminali, secondo la ricostruzione dei carabinieri, hanno agito mentre i proprietari di casa erano all'interno. Avrebbero forzato un infisso e disattivato l'allarme. Per poi trafugare, in pochi minuti, denaro e oggetti prezioni. Il bottino è stato quindi caricato su un'automobile che apparteneva al proprietario di casa.

Due episodi a distanza ravvicinata che hanno spinto i cittadini a chiedere alle forze dell'ordine di intensificare i controlli. E magari di istallare nuove telecamere nella sparanza che servano come ulteriore deterrente contro i malviventi.