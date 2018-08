Sventata una truffa all'ufficio postale di Frigento Pronto intervento dei carabinieri

È di una persona denunciata perché ritenuta responsabile del reato di spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate), l’esito di un tempestivo intervento dei Carabinieri della Stazione di Frigento.

I militari, sono intervenuti presso l’Ufficio Postale del luogo dove era stato segnalato il tentativo, posto in essere da un 50enne, di “rifilare” 4 banconote false da 50 euro.

Prontamente giunti sul posto, i Carabinieri hanno accetato che l'uomo, residente nel nord Italia, dopo aver prelevato dal proprio conto corrente quattro banconote da 50 euro, ne aveva consegnava altrettante false per eseguire un’operazione di ricarica sulla propria carta prepagata. Ma, sfortunatamente per lui, tale azione non è stata portata a termine grazie all’occhio esperto dell’addetto allo sportello dei servizi postali.

L’immediata attività sviluppata dai militari dell’Arma, attraverso l’acquisizione di utili informazioni nonché lo sviluppo delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, ha portato alla denuncia del 50enne alla Procura della Repubblica di Avellino. Le banconote in questione, risultate abilmente contraffatte, sono state sottoposte a sequestro.

