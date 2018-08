Evade dai domiciliari: arrestato Nei guai un 60enne a Conza della Campania

Ristretto ai domiciliari, aveva deciso di estendere arbitrariamente il beneficio concessogli. I fatti risalgono alla serata di ieri allorquando, a Conza della Campania, i Carabinieri della Stazione di Sant’Andrea di Conza hanno appurato che il 60enne era tranquillamente uscito dall’abitazione, violando così la custodia cautelare a cui era sottoposto.

L'uomo è stato dichiarato in arresto e su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, sottoposto ai domiciliari in attesa di comparire dinanzi al Tribunale per essere giudicato con la formula del rito direttissimo.

Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio svolta quotidianamente, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità.

Redazione Av