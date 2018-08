Fermato senza documenti su un'auto rubata: 48enne nei guai I carabinieri di Chianche hanno fermato l'uomo, un africano che risiede ad Afragola.

Fermato su un'auto rubata e senza documenti. E' stato denunciato dai carabinieri di Chianche, per ricettazione e false attestazioni sull'identità personale, un 48enne della Liberia che risiede ad Afragola. I militari, dopo essere risaliti all'auto rubata in provincia di Napoli a novembre del 2017, in caserma hanno identificato il 48enne già noto per altri reati. L'auto rubata è stata sequestrata e sarà presto restituita al proprietario.