Paura a Cervinara: gregge di pecore travolto da un'auto Numerosi gli ovini morti. Indagano i carabinieri

Gregge investito da una vettura in transito a Cervinara. L'incidente è avvenuto verso le 4 a Cervinara, lungo la Statale Appia. Le pecore, incustodite, erano sulla carreggiata quando è sopraggiunta l'auto che le ha travolte. Violento l'impatto che ha provocato la morte di numerosi ovini, mentre altri sono rimasti feriti. Paura ma per fortuna nessuna grave conseguenza per il conducente ed il figlio 16enne.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Avellino ed i veterinari dell'Asl. I militari hanno avviato le indagini per cercare di rintracciare il proprietario del gregge. Da un primo accertamento, gli animali non hanno il cartellino di identificazione.