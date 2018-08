Atripalda, si schianta con l'auto contro un palo e muore Incidente mortale in via Pietramara. Poco dopo l'ora di pranzo. Inutile l'intervento dei soccorsi.

Dramma ad Atripalda dove questa mattina un uomo è deceduto dopo un violento incidente stradale. Poco dopo l’ora di pranzo, l’auto sulla quale viaggiava l'89enne è uscita fuori strada e si è schiantata contro un palo della luce. Alcuni passanti, dopo aver visto la scena, hanno chiamato i soccorsi. “Presto, venite in via Pietramara, c’è un uomo che ha bisogno di aiuto”.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i pompieri, le forze dell’ordine e un’ambulanza del 118. Purtroppo il personale medico ha solo potuto constatare il decesso dell’uomo: i tentativi di rianimarlo si sono rivelati inutili. Adesso toccherà al medico legale eseguire l’esame esterno del cadavere per stabilire le cause del decesso. Poi il magistrato di turno, che qualche minuto fa è arrivato in via Pietramara, se lo riterrà opportuno potrà anche richiedere l’autopsia. Se così sarà, la salma verrà trasferita all’ospedale Moscati e i parenti della vittima potranno poi riaverla quando gli accertamenti autoptici saranno terminati.

Una delle ipotesi degli investigatori è che l’uomo al volante abbia avvertito un malore prima di perdere il controllo dell’auto. Anche se la dinamica dell’incidente è ancora da ricostruire. I mezzi delle forze dell’ordine e l’ambulanza non sono passati inosservati ad Atripalda. E in via Pietramara si è subito radunato un folto capannello di curiosi.

In aggiornamento