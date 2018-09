Va a funghi e si perde nel bosco: soccorsa una 61enne|VIDEO La donna è stata ritrovata questa mattina da un uomo del posto. Era sparita ieri sera.

di Andrea Fantucchio

Notte di paura per una famiglia di Cervinara (Avellino). Una donna di 61 anni si era dispersa in montagna mentre cercava dei funghi. Era in compagnia di marito e del figlio. Ma la gita fuori porta si è trasformata in una disavventura in attesa. Padre e figlio si sono infatti accorti che la donna era scomparsa. Così hanno ripercorso il tragitto a ritroso. Ma della signora non c'era alcuna traccia. (Clicca sulla foto di copertina e guarda il video)

La famiglia era andata in montagna in località San Gregorio: zona ideale per trovare dei funghi in questo periodo dopo i giorni di pioggia. Dopo i tentativi vani di rintracciare la donna, intorno alle 19.00, è partita la chiamata ai vigili del fuoco di Avellino: «Mia moglie è scomparsa. Eravamo usciti per cercare dei funghi, poi l'abbiamo persa di vista.

E' allora che si è attivata la squadra di soccorso dei caschi rossi. Una squadra di terra, il nucleo Tas (topografia applicata al soccorso) e anche un elicottero del nucleo regionale di Potecagnano. Il mezzo dei caschi rossi ha sorvolato i boschi di Cervinari. Mentre i soccorsi a terra setacciavano gli anfrati e le zone più scoscese. I vigili del fuoco hanno battuto palmo a palmo sentieri impervi e stradine a ridosso di Piano Gregorio. Nella ricerca sono stati impegnate anche alcune pattuglie dei carabinieri forestali. Una ricerca che è durata tutta la notte, anche con l'ausilio di pile.

Questa mattina, intorno alle 9.00, è stata una persona del posto, che si era unito ai soccorsi, a rintracciare la 61enne che era ancora in cammino alla ricerca della via del ritorno. I familiari della donna hanno così potuto tirare un sospiro di sollievo dopo ore di apprensione. La donna è stata affidata al personale al 118 e poi trasportata al Rummo per tutti gli accertamenti.